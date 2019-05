Un atacante accede a la base de datos de DockerHub

El pasado sábado 27 de abril, DockerHub envío un correo electrónico a sus usuarios avisándoles de una brecha en la seguridad de sus sistemas que acabó con un acceso no autorizado a una de sus bases de datos. El acceso no autorizado fue descubierto por DockerHub el jueves 25 de abril. Según la empresa, esta base de datos no contenía datos financieros de los usuarios, pero si que contenía información sensible de aproximadamente 190.000 usuarios (menos del 5% del total de usuarios).