El asustaviejas de las costas para que no demandes a la empresa en la que trabajas

En Laboro hemos hablado muchas veces de que los trabajadores no tenéis obligación de contratar abogado para demandar a la empresa en la que trabajáis. Pero es que tampoco procede nunca que os condenen a pagar las costas de los abogados de la empresa ni aunque perdáis la demanda. A pesar de ello, quizá haya por ahí algunos empresaurios que con el cuento de las costas intenten desanimar o asustar a los trabajadores para que no les demanden. Pero esos cuentos no son más que asustaviejas.