Astrazeneca: estadísticas de la AEM que no se han reproducido en ningún medio  

C&P: La Agencia Europea del Medicamento (AEM) explica que se produjeron 5 y 9 veces más eventos trombóticos CID y CVST de los esperados estadísticamente en la población menor de 55 años vacunados con la vacuna de Astrazeneca para COVID-19, dato que no se ha reflejado en ningún medio de comunicación generalista y que explica porqué Francia y Alemania NO administrarán dicha vacuna a menores de 55 años. En mayores, los datos no muestran un desvío estadísticamente significativo. Informe AEM/EMA: www.ema.europa.eu/en/news/covid