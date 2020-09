Asteroide 2020 SO: ¿es esta "miniluna" natural o artificial?

El pasado mes de febrero la Tierra se hizo con una miniluna que estuvo orbitando alrededor de nosotros un tiempo. Ahora, un nuevo objeto de pequeño tamaño, el asteroide 2020 SO, se acerca a nuestro planeta y se quedará atrapada en la gravedad terrestre hasta mayo de 2021. Sin embargo, los científicos apuntan a que este asteroide no es del todo normal y que podría ser artificial. ¿Qué no cuadra en lo que han visto los investigadores? ¿Es 2020 SO un asteroide natural o artificial?