Asociaciones de jueces piden división de poderes y apelan al pasado de Marlaska

Las asociaciones judiciales han salido en defensa de la separación de poderes tras hacerse público este martes los motivos por los que el Ministerio del Interior cesó la pasada semana al coronel Diego Pérez de los Cobos. Aunque no todas comparten el mismo análisis de la situación, sí insisten en recordar que no se puede producir injerencia en un procedimiento judicial, en referencia a la causa que investiga un juzgado de Madrid sobre si se cometió o no delito de prevaricación con la autorización de la marcha del Día Internacional de la Mujer.