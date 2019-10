La Asociación Trece Rosas estudia acciones legales contra Ortega Smith

La entidad decidirá a principios de la próxima semana las medidas a adoptar contra Ortega Smith, a quien da ese tiempo de plazo para "pedir disculpas" "La única explicación es que lo haya dicho por ignorancia o por odio. Porque de otra manera no se entiende", afirma el presidente de la Asociación. El historiador Benito Díaz, sobre las Trece Rosas: "Eran mujeres que intentaron reorganizar las JSU. No habían hecho nada, no estaban involucradas en ningún crimen"