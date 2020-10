Esta semana ha llegado a la Estación Espacial Internacional (EEI) un nuevo váter, también conocido como inodoro o, en términos menos técnicos, cagadero. Y no sé si es una casualidad o no pero Chris Cassidy ha aprovechado para publicar el vídeo How to use the Bathroom in Space en el que explica cómo se va al servicio en el espacio. Aunque en realidad es cómo se va al servicio en la EEI, que al menos tiene inodoros.