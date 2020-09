Así nació 'Cálico Electrónico', la primera webserie en español: hablamos con Nikotxan, creador del éxito de la internet

Hace no tanto tiempo, cuando internet era un lugar prácticamente salvaje y la palabra "monetización" no solo no estaba en el diccionario sino que a nadie se le pasaba por la cabeza que pudiera estar vinculado a los contenidos que se subían a la red sin orden, concierto, categorías ni hashtags, nació 'Cálico Electrónico'. La primera webserie española -también antes de que naciera el término- era una modesta parodia superheroica que se nutría de las modas de entonces (desde imitar a Chiquito a las parodias anime) para plantear un héroe castizo.