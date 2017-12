Así me llamaron “basura” y “trozo de mierda” los indepes por hablar con Cristina la de la bandera

En el transcurso de esta semana he sido objeto de una campaña de acoso en las redes sociales. Centenares de personas me han insultado y faltado el respeto por sistema. Basura, calaña, trozo de mierda, fascista… ¿El motivo? Que el domingo pasado entrevisté a Cristina Arias, una mujer a la que le quemaron el portal de su casa por colgar una bandera de España en su balcón. Yo me limité a hablar con ella. No opiné, no tomé partido en el asunto, no puse ni quité una coma. Solamente la escuché y escribí su testimonio en primera persona...