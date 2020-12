Así invierte Google en la industria de la guerra

Google prometió que no usaría su IA en el negocio de la guerra, pero su brazo inversor gana millones con contratos de defensa en EEUU "No diseñaremos o distribuiremos inteligencia artificial en áreas como armas u otras tecnologías cuyo propósito principal pueda ser causar daño a personas". "Creemos que Google no debería estar en el negocio de la guerra". delaraciones de Sundar Pichai, CEO de Google y de su matriz, Alphabet hace dos años.