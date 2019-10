Así es Gratix, el anti-Wallapop que se basa en pedir y regalar cosas

El mercado de la segunda mano está cada vez más extendido en todo el mundo, y particularmente en España el gato al agua se lo llevan los chicos de Wallapop. De ahí que no haya pocas alternativas para cubrir las necesidades del gran público de adquirir y vender bienes ya usados, pero desde Gratix plantean una alternativa bastante distinta. Gratix es, como su propio nombre indica, una aplicación destinada al intercambio y no a la venta. Pero no al intercambio a cambio de dinero, evitemos las suspicacias.