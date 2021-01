Así estaba el ambulatorio <<colapsado>> de Bellavista (Sevilla) el 5 de enero de 2021

Según ellos mismos, no dan cita por internet ni atienden a los teléfonos porque se han visto sobrepasados por la situación actual, y no pueden atender a tantos pacientes. Tuve que personarme allí para que trataran a mi abuela, de 84 años, y esto es lo que encontré:

Para que lo comprobéis por vosotros mismos.

Aquí tenéis la dirección:

Av. de Jerez, S/N, 41001 Sevilla

Aquí tenéis el número:

954 71 21 52

Y aquí tenéis las primeras reseñas que arroja una búsqueda en Google:

"Nunca atienden el teléfono, necesito q me den cita."

"En mi vida me han tratado así en un centro médico, ni en ningún sitio."

"Llevo hoy más de 20 llamadas y nada."

bellavista ambulatorio - Buscar con Google

Había cero pacientes en la planta de arriba, cero personas haciendo cola, ningún recepcionista en su sitio, médicos y enfermeras tomando cafés y fumando en la puerta y únicamente seis personas, aunque había al menos dos parejas formadas por padres e hijos, esperando a hacerse una extracción en la planta de abajo.

Como curiosidad, añadiré que un médico se rió de mí y me dijo que me fuera a un bar cuando le pedí un vaso de agua para mi abuela, que tuvo un fuerte ataque de tos y dificultad para respirar. Afortunadamente, una limpiadora muy amable me proporcionó uno.

Aquí podéis ver la recepción:

Streamable