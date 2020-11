Así eran los pósters con los que se promocionaban las películas en Ghana

Muchachos, sé que casi todos los que le hicieron click a esta nota lo hicieron para saber dos cosas y les tengo que decir que sí, el póster que ven justo arriba de este párrafo es efectivamente de Terminator (1984) y sí, aunque no lo crean, este cartel no fue dibujado por un niño que todavía cursa la educación básica, sino que se trata de un póster que realmente se usó para promocionar a la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger (pucha que me costó escribir ese apellido) y dirigida por James Cameron. ¿En qué parte del mundo?