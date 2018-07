El domingo pasado me encontré una desagradable sorpresa: Youtube había retirado el vídeo de mi canal donde analizo la banda sonora de 'Las dos torres', la segunda película de la trilogía de El Señor de los Anillos. Hoy he conseguido que vuelvan a publicarlo. Voy a intentar explicar qué ha pasado y cómo he conseguido solucionarlo (por ahora), por si a alguien le resulta útil.