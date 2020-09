Así es el confinamiento por barrios en Palma de Mallorca: "No sabemos si podemos cruzar una calle o no"

Un 9,5% de sus vecinos han quedado dentro de alguna de las seis áreas confinadas, más de 40.000 personas que no pueden salir de sus barrios salvo por causa justificada y que deben convivir de nuevo con restricciones. "La sensación que tienen los vecinos es de mucha confusión, no saben si pueden cruzar una calle o no. Hay como una línea invisible que en teoría no se puede cruzar, pero tampoco hay nada que te lo impida", cuenta Gemma Marchena, periodista del diario balear Última Hora.