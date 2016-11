3 meneos 23 clics

Apostadores, futbolistas y directivos explican cómo manipulan encuentros para ganar dinero ilegalmente en apuestas online / Los jugadores cobran de 500 a 1.000€ por partido amañado / Redes mafiosas pactan no sólo el resultado sino el número de córners o de tarjetas / "No hay vestuario en el que no se hable todo el rato de apuestas".