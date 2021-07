Así acabó Florentino Pérez con ‘El Rondo’ de Arús: “Va a ser un programa madridista de Ferreras”

El 13/09/1999 se estrenó ‘El rondo’ en el circuito catalán de TVE. Su enorme éxito de audiencia hizo que en el año 2005 el Ente público decidiera que el programa diera el salto y comenzara a emitirse en toda España para ocupar el hueco que dejaba el mítico ‘Estudio Estadio’. La apuesta no defraudó. El modelo siguió cosechando éxitos, algo que sin embargo no evitó que el programa fuera cancelado en el año 2007. Fue sustituido por 'Club de fútbol’ de Pedrerol, un programa que no contó con el respaldo de la audiencia y que apenas duró un año.