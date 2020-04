Las aseguradoras tienen que devolver el importe de los servicios funerarios que no se puedan prestar por el Covid-19

En una situación que no imaginábamos vivir como una pandemia, podemos encontrarnos con que nuestro seguro no cubra algunos servicios que dábamos por hecho que sí lo hacía o que no pueda ofrecernos un servicio contratado y deba devolvernos dinero, por lo que no está de más echar un vistazo a las pólizas para recordar las coberturas. Por ejemplo, si el seguro de vida cubre las epidemias o, en el caso de decesos qué servicios no se van a prestar, ya que las aseguradoras están obligadas a devolver el dinero.