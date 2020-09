Un artista japonés busca erradicar la censura de mosaico en el porno

"No quiero decirle a las generaciones futuras que los mangas eróticos nunca mostraban los genitales [...] Casi tengo el sentimiento de “lo siento mucho, hice todo lo que pude pero no lo logré”. No obstante, seguiré luchando [...]" La Comisión de Comercio de Japón y la Federación de Colegios de Abogados de Japón han sido directamente contactados para asistir a la petición del artista, y actualmente está esperando por una respuesta. Por otra parte, el autor reportó que la Asociación de Artistas de Manga de Japón ha retirado su apoyo a la moción.