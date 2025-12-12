edición general
El arte al servicio de la ciencia: sortean un Picasso para recaudar fondos y enfrentar el Alzheimer

La iniciativa, impulsada por la Fundación Recherche Alzheimer en Francia, permitirá participar desde cualquier parte del mundo por una obra original del icónico maestro. Lo recaudado será destinado al avance científico y al apoyo de pacientes y familias afectadas por la enfermedad. Tête de femme, una obra original de Pablo Picasso valorada en USD 1,2 millones, será el centro de una rifa internacional impulsada por la Fundación Recherche Alzheimer de Francia. Por 100 euros, cualquier interesado podrá adquirir uno de los 120.000 boletos disponibl

