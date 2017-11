El arte de no tener ni puta idea

Hubo un tiempo en el que yo fui un buen estudiante. Creía que me comía el mundo, pero no me daba cuenta de lo pequeño, minúsculo y acotado que era ese mundo. La primera gran diferencia con la carrera es que en investigación los problemas son problemas abiertos. Uno no puede ir a la biblioteca y buscar el libro que necesita, porque nadie lo ha escrito aún. Añádase a esto que la literatura es, por lo general, inabarcable. Lograr progresar a pesar de tener solamente información parcial es todo un arte.