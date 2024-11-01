Arqueólogos encuentran y documentan el sistema hidráulico que proporcionó agua durante mil años a la antigua ciudad griega de Anfípolis

Las investigaciones preliminares ya habían apuntado la existencia de traídas de agua desde el monte Pangeo hasta el núcleo urbano, pero nunca se habían acometido labores de prospección intensiva con registro topográfico y cartográfico hasta la puesta en marcha de este proyecto. Desde su fundación, Anfípolis contó con un suministro mediante conducciones cerámicas que, durante la dominación romana y el periodo bizantino, fueron sustituidas por una canalización de obra de mayores dimensiones y capacidad.