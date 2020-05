¿Armando una pandemia y culpando a China "hace que Estados Unidos vuelva a ser grande?" [ING]

En este caso, elige selectivamente entre las naciones más devastadas del mundo que sufren de COVID-19 para comparar a los Estados Unidos. Hay aproximadamente 190 países en los que a los Estados Unidos no les va tan bien en comparación. ¿Por qué Trump no compara a los Estados Unidos con sus enemigos designados de los Estados Unidos? ¿Por qué no comparar los Estados Unidos con Cuba, Venezuela, Irán, Rusia y especialmente China? Quizás Trump no lo haga, pero el resto de nosotros puede ver los datos y compararlos.