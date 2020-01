‘Arma Letal 5’ verá la la luz con Mel Gibson y Danny Glover

En los últimos años hemos visto intentos de resucitar franquicias o películas clásicas. Tal es el caso de Hellboy, El Rey León, Aladdin, Chucky, o Men in Black. La próxima en recibir una nueva entrega es Arma Letal, el film de Mel Gibson y Danny Glover que tuvo gran éxito en los ochenta. Para fortuna de los fanáticos, Arma Letal 5 contará con el reparto original, incluido su director Richard Donner. Lo anterior ha sido confirmado por Dan Lin, productor de It: Capítulo 2, quien durante una mesa redonda con otros colegas reveló a The Hollywood R