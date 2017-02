Aretha Franklin anuncia que se retira

La cantante publicará un disco con Stevie Wonder en septiembre y después dejará los escenarios. Aretha Franklin cumplirá 75 años este 2017 y, sencillamente, quiere pasar más tiempo con sus nietos cuando salgan de colegio. Así lo ha manifestado en una entrevista en una televisión local de Detroit (recogida por The Guardian) donde no ha descartado hacer "alguna que otra cosa selecta, como mucho una al mes, durante seis meses del año".