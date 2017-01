Aquellas demos de poquísimos Kilobytes

Todavía recuerdo la primera vez que vi una demo de 4KB como si fuera ayer. No tengo todos los detalles, pero sé que fue allá por fines del siglo pasado o principios de éste y en la casa de un amigo adonde llevaba mi PC para entrenar Quake 3 Arena y de paso compartir y pasarnos cosas. Lo que si me acuerdo es que me dijo “mirá lo que me pasó Botafuco, es el archivo demo.exe que pesa 4KB, ejecutalo y caete de cul*”.