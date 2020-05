La apuesta por la ciencia pese al inevitable error

El conocimiento científico no es perfecto. Sin embargo me parece que es la mejor herramienta que tenemos para resolver cierta clase de problemas, teniendo en consideración nuestras limitaciones cognitivas como seres humanos. Aquellos problemas que no entran en la esfera de la ciencia deben ser atacados recurriendo a la filosofía; no a la fe, la intuición sobrenatural, u otro método alternativo a la razón. El conocimiento aquí es quizá más incierto que en el campo científico pero, nuevamente, es lo mejor que podemos hacer de forma racional.