Que se apruebe ya el reglamento que regule el acuerdo PP-PSOE sobre pobreza energética y el bono social

Hasta marzo no habrá reglamento. Mientras tanto este invierno las personas y familias afectadas con manta y velas para pasar el invierno, y sus Señorías se van de vacaciones. De ahí que mi petición vaya dirigida a los parlamentarios de los grupos del PP-PSOE dándole dos opciones: 1ª Que interrumpan sus vacaciones de Navidad para encerrarse el Congreso y sacar como máximo en dos semanas el nuevo reglamento. 2ª Si no están dispuestos a ello, que habiliten un procedimiento extraordinario para que tenga aplicación ya y no esperar hasta marzo.