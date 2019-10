Apreciado compatriota, de nación o Comunidad Autónoma (según tus preferencias): Permíteme que te tutee, no por falta de educación sino por empatía. Me dirijo a ti si te consideras demócrata y abierto de mente. En caso contrario te ruego no sigas leyendo y aprovecha tu tiempo en otro quehacer más interesante. Creo entender tus razones por querer que nuestro país no tenga un Estado propio. Seguro que consideras que ya lo tiene y no es preciso otro.