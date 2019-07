Lo que la App de un banco (Activo Bank) me pide

Vale, que yo veo muy bien que los bancos quieran que utilices su aplicación en lugar de la vieja tarjeta de coordenadas. Se supone que con eso aumenta la seguridad (dudoso), aumenta la accesibilidad y todo son ventajas.

Así que vas a bajarte la aplicación del banco, en este caso Activobank, del Sabadell, y resulta que la aplicación te pide:

-Identidad: Bueno. Lo comprendo. En eso basará precisamente la seguridad de las opciones que te ofrece. Tienen que saber que eres tú y no cualquier hacker el que recibe la clave.

-Cámara: Vale. Algunas aplicaciones me piden que lea un código que sale en pantalla o cosas así. Acepto.

-Id del dispositivo y datos de llamada: en el límite, pero podría hasta tragar.

-Ubicación: Aquí empiezo a torcer el gesto. ¿De verdad es necesario que me ubiquen? Podría ser, pero no me convence.

-Teléfono: ¿Cómo coño es eso de que necesita acceder al teléfono?

-Fotos multimedia y archivos: ¿Pero qué cojones? ¿La aplicación del banco necesita acceder a mis fotos y archivos? ¿Para qué?

-Micrófono: ¿Cómoooooooo? ¿Para qué quieren estos acceso al micrófono? No me imagino una situación en la que sea necesario. Puede haberla, pero yo no la imagino.

-Información de conexión Bluetooth: Ni de coña. Están locos

-Contactos: Ya me pareció el colmo, y decidí rechazar bajarme la aplicación.

Si no me ofrecen una alternativa a esta aplicación, supongo que tendré que dar de baja la cuenta. Me parece intolerable que esta y otras aplicaciones parecidas nos traten como a verdaderos gilipollas.

Y el caso es que avisan, ¿no? Pero no es suficiente. No se puede permitir.