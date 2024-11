Apostatar en España en el siglo XXI

No entiendo cómo se mantiene este procedimiento tan excepcional para darse de baja de una asociación particular. En cualquier otra asociación basta con la comunicación sin más, cuando no se causa baja directamente por no mantener los compromisos adquiridos. Es menos comprensible en el caso de la Iglesia Católica, donde las personas fueron “apuntadas” con varios días de vida, evidentemente sin su consentimiento. Dado los compromisos a que obliga una religión, debería estar prohibido y sancionado inscribir a un menor sin su consentimiento.