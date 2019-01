¿Qué es la apeirofobia? [ENG]

Algunas personas tienen tanto miedo a la vida eterna como otros tienes a la no existencia. Es lo que se llama apeirofobia. En ello caen aquellos que creen que hay vida después de la muerte. Sin embargo, no podemos entender el infinito. Algunos postulan que es debido a que el lóbulo frontal, encargado entre otras cosas de planificar el futuro, fue el último en desarrollarse. La apeirofobia nace fruto de esta incapacidad y probablemente del miedo a envejecer y de morir. Relacionada (The Atlantic - ENG): bit.ly/2Hhy89o