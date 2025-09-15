edición general
Anulados 1.000 millones en contratos con Israel antes de aprobar el decreto de embargo

El Ministerio de Defensa ha anulado dos contratos con empresas israelíes por valor de casi 1.000 millones de euros sin que el Gobierno haya aprobado aún el real decreto que consolida jurídicamente el embargo de armas a Israel, que tampoco va a ir este martes al Consejo de Ministros. El Ejecutivo está ultimando esta medida, anunciada el pasado lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y es posible que su aprobación se produzca la próxima semana, han señalado a EFE fuentes del Gobierno.

antesdarle #1 antesdarle
“El real decreto forma parte de una batería de medidas anunciada por Sánchez y establecerá la prohibición legal de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel.” Ese es el camino
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Que cunda el ejemplo, y el siguiente enlace se haga realidad: www.meneame.net/story/netanyahu-afirma-israel-esta-aislado-economicame , que por ahora solo parece un lloriqueo del nazi para conseguir más pasta.
ehizabai #3 ehizabai
Lo que es capaz de hacer el PSOE cuando se siente contra las cuerdas y derrepente se acuerdan de que son de izquierdas.
Me fascina.
Y en cuanto se tranquilicen las aguas y las encuestas vayan mejor, vuelta a hacer el hostia. Y la peña votándoles. Mierda de partido.
Free_palestine #6 Free_palestine
#3 mix hojoz!!! :troll:
#5 soberao *
No se puede vender armas a un país cuando está cometiendo un genocidio o usándolas contra la población civil, porque te hace cómplice de la matanza.
Que Israel sea nuestro "socio" en Eurovision y otros eventos deportivos, no debería estar por encima de cumplir con las leyes internacionales en cuestión de conflictos armados.
Se ve con esta medida que no hacía falta cambiar la legislación para que España rompiera relaciones comerciales con genocidas.
#4 sliana
Les devolvemos las pistolas Ramón, copia de Glock, o nos las comemos con patatas? Está claro que las eligieron por el nombre
