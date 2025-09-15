Anulados 1.000 millones en contratos con Israel antes de aprobar el decreto de embargo

El Ministerio de Defensa ha anulado dos contratos con empresas israelíes por valor de casi 1.000 millones de euros sin que el Gobierno haya aprobado aún el real decreto que consolida jurídicamente el embargo de armas a Israel, que tampoco va a ir este martes al Consejo de Ministros. El Ejecutivo está ultimando esta medida, anunciada el pasado lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y es posible que su aprobación se produzca la próxima semana, han señalado a EFE fuentes del Gobierno.