Antonio Escohotado: «Las únicas actividades dignas de los seres humanos son fornicar y estudiar»

"Cuando pienso en morir, pienso en volver a ver a mi hijo Román, o a mis padres. Pero estoy casi seguro de que no será así. Y tras el gran esfuerzo toca un no menor descanso. Tan en serio me tomé amar la verdad, que acabé peleado con la Iglesia, el Ejército, el fanatismo, los comunistas..."