Antiplanchismo vs. Planchismo: el gran cisma de la sociedad española por la nueva tarifa eléctrica  

Dos fragmentos de la población que hasta ahora no sabían que existían se han encontrado. Unos alucinan con que no sea de minorías disfuncionales lo de no conectar nunca jamás ese electrodoméstico. Preguntaban, asombrados: ¿y qué hacéis con las sábanas, las ponéis sin planchar? El frente contrario, tan anonadado como el otro, sufría un ictus sólo de pensar que no es que haya personas que pierden el tiempo repasando camisas, sino que lo hacen también con esas prendas que nadie más que tú va a ver. Revisemos los estudios que existen al respecto.