Por qué los antiguos griegos no conocían el color azul

William Ewart Gladstone descubrió que en 'La Ilíada' o 'La Odisea' se mencionaban colores como el rojo, blanco o negro, pero jamás el azul. De hecho, las descripciones de todo aquello que tuviera que ver con ese color eran increíblemente poco precisas: "la aurora con sus sonrosados dedos", el cielo color 'bronce' o el mar, como el 'vino oscuro'. En un experimento con una tribu de Namibia que no tiene una palabra para el azul se les mostró once cuadrados verdes y uno de ese color. No fueron capaces de encontrar el que era distinto.