"El anti-semitismo es parte del ADN de Europa." Esto afirma el nuevo Parlamento Judio Europeo [EN]

Afirma la web del Parlamento Europeo Judío que ahora el anti-semitismo es lo mismo que odio al sionismo. Si bien, no es justo que por un grupo pequeño de personas de la élite múndial (Rothschild, Rockefeller, etc. algunas judías, otras no) se ataque a todo un pueblo judío, sea éste o no sionista. Existen muchísimos judíos no sionistas e incluso judíos anti-sionistas, porque el sionismo incumple las normas judías ortodoxas. La histórica Declaración de Balfour, del Ministro Inglés a un Rothchild decía: Sionistas, os conquistamos Palestina por