"Antes, cuanto mejor eras, más seguro estabas en un periódico. Ahora, cuanto mejor eres, más aterrorizado estás" » JRMora, humor gráfico

El dibujante canadiense Michael de Adder, ahora es otra vaina con un desenlace muy diferente porque ha sido despedido junto al columnista Ralph Surette. Lo contó así en su cuenta de X: "Antes, cuanto mejor eras, más seguro estabas en un periódico. Ahora, cuanto mejor eres, más aterrorizados estás". "He trabajado con 36 editores y sólo uno dijo que yo era difícil. Pero la verdad es que no era difícil ni siquiera para él. Era un gilipollas". "Post Media no tiene ni idea de la importancia de la caricatura editorial en Nueva Escocia".