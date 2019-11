Aniquiladores de librerías

Amazon se encuentra en plena Fiesta del Libro. Una lectura ligera deduciría que se trata de una buena noticia, pero no lo es. La multinacional está dispuesta a ofrecer descuentos de hasta un 25%, cuando el máximo permitido por la ley es del 5%. Cualquiera que lea la entradilla pensará que es fácil pararle los pies a Amazon si va en contra de la ley, pero no es así. No es tan sencillo. La dejadez por parte de los poderes del Estado a este respecto es absoluta, como evidencia el hecho de que nuestra Ley de la lectura date del 2007.