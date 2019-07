Anguita: "Si se pacta un programa, es normal que se forme Gobierno con Podemos"

...hay una quinta cuestión por la que los socialistas no quieren a Podemos, porque en la mesa del Consejo de Ministros surgen cuestiones dudosas, como impuestos que no se pagan, escándalos que afectan al Rey emérito, temas sobre las cloacas del Estado, chanchullos económicos de la banca y todos los ministros están informados. Por eso veo muy difícil que haya ministros de Podemos en este Gobierno. PSOE no quiere ministros de Podemos, para que no le recuerden sus promesas incumplidas.