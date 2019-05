Andrew Yang es el candidato de la visión apocalíptica del empleo y la automatización a presidente de Estados Unidos

"Me sorprendería que este verano no haya hologramas de Andrew Yang haciendo campaña en varias partes del país al mismo tiempo". El autor de la frase es el propio Andrew Yang, emprendedor de 44 años y pre-candidato presidencial participante en las primarias del Partido Demócrata estadounidense. Pero el interés de Yang por la tecnología no se limita a los hologramas promocionales. Yang también habla de robots: de hecho, es el único candidato con un mensaje elaborado en torno al efecto de la automatización sobre el mercado laboral estadounidense.