Andrea Levy, yo aborté

Me preocupa que para ti la modernidad sea volver a una ley de 1985, cuando tú tenías un año de edad y yo ni siquiera había nacido. Me preocupa que creas que el aborto no es un derecho. Me preocupa niegues el éxito de la ley de plazos que ha conseguido reducir el número de abortos en la última década. Me preocupa que tu partido hubiese querido implantar en el año 2013 una de las leyes más restrictivas en esta materia que criminalizaba a la mujer, una como la que tienen ahora las mujeres argentinas.