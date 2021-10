Analizamos 80 millones de muestras de ransomware; esto es lo que aprendimos (Inglés)

Los líderes de las organizaciones de todo el mundo están presenciando el alarmante aumento de las amenazas de ransomware, lo que los deja con el pensamiento aleccionador de que un ataque a su negocio puede no ser una cuestión de si, sino de cuándo. Los piratas informáticos no solo exigen dinero, sino que amenazan con revelar información sensible o valiosa si las empresas no pagan o si se ponen en contacto con las autoridades policiales. Por ejemplo, si dirige una organización de atención médica, el impacto puede ser aún más grave...