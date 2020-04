Un análisis sobre las cifras de mortalidad oficiales usando el MoMo (I) Catalunya

Mi objetivo en dos artículos es verificar la exactitud o inexactitud de las cifras oficiales que suministran cada una de las comunidades autónomas. En este primer artículo explicaré la metodología utilizada y analizaré las de la Generalitat de Catalunya, que tanta polémica han causado en los últimos días. En otro artículo posterior analizaré el del resto de comunidades utilizando la misma metodología.

¿Qué es el MoMo?

Primero expliquemos que es el MoMo. El MoMo es un sistema de vigilancia de la mortalidad gestionado por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. El objetivo de este sistema es comparar día a día los datos de un modelo predictivo (lo llamaremos “modelo MoMo”) de las muertes que sucederían en España en circunstancias normales, con las suministradas por el conjunto de registros civiles de España.

Con este sistema se pueden obtener alertas tempranas de mortalidad. Por ejemplo, si el SARS-CoV-2 hubiese aparecido en España, en lugar de en China, lo más probable es que el primero que se hubiese dado cuenta que algo fallaba hubiese sido el MoMo al detectar que las muertes se estaban elevando por encima de los niveles normales por alguna causa desconocida.

Sobra decir que en estos días el MoMo es una fuente importantísima de información ya que podemos ver la diferencia entre los muertos reales, que incluyen la mortalidad por coronavirus, y el modelo MoMo que no tiene en cuenta la mortalidad por Covid-19, con lo cual es posible obtener una cifra aproximada de los muertos imputables a los muertos producidos por Covid-19.

Además, el MoMo analiza no solo los datos de España, sino que además lo realiza para cada Comunidad Autónoma.

Se puede acceder al MoMo en este aquí:

momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html#nacional

Sobre la exactitud del modelo MoMo

Obviamente le MoMo es un modelo estadístico que predice la mortalidad normal del país. Como todo modelo predice algo esperado y sobre esta predicción del esperado y la realidad puede haber un error. Si observamos la gráfica del MoMo en Catalunya podemos ver una región sombreada. Esta zona representa el intervalo de confianza del 99%. Es decir, nos indica que en el 99% de ocasiones las muertes reales estarán dentro de esta banda.

También hay que destacar que las cifras diarias de muertos Covid-19 ofrecidas por las comunidades no tienen porque encajar exactamente en el mismo día que la fecha de defunción del registro civil. Por ejemplo, Catalunya suele dar las cifras de mortalidad en las últimas 24h alrededor de las 22h. Lo cual indica que las cifras de mortalidad de las 22h a las 24h constarán en el día siguiente. En realidad, hay que imaginar que las cifras ofrecidas a las 22h no son todas exactamente hasta las 22h, seguramente es antes. Así tenemos que alguien que ha muerto un miércoles a las 22h30 por Covid-19 aparecerá en las cifras de la Generalitat el jueves. Si el certificado de defunción es expedido hasta las 23h59 constará en el registro civil como muerte del miércoles. Si lo es posteriormente, constará en el jueves.

Sobre la exactitud de los registros civiles

No todas las comunidades tienen todos los registros conectados al MoMo. Por ejemplo, la comunidad de Madrid solo tiene el 81% de los registros conectados al MoMo. Entraremos en el detalle de esto en el siguiente artículo. En el caso de Catalunya no nos afecta porque el 100% de los registros civiles están conectados al MoMo. Solo las comunidades de Asturias, Galicia, Andalucía y Catalunya, juntamente con Ceuta y Melilla, tienen el 100% de los registros conectados con el MoMo. Esta información se puede encontrar en la página web del MoMo.

Además, una vez expedido el certificado de defunción por el profesional este debe ser introducido en el sistema informático. El mismo momo nos indica el retraso medio en la introducción en el registro, pero es una media para toda España. Obvia decir que, aunque el certificado del miércoles se introduzca el viernes, la fecha que consta de defunción es el miércoles. Para estar seguro de que los datos analizados son fiables hemos analizado en dos fechas distintas (16 y 18 de abril) y hemos descartado del análisis todos los días en los que se haya producido una variación superior al 2%, que hemos entendido que significa que aun no han llegado todos los datos de los certificados de defunción. No obstante, se detecta que en el quinto día después de la defunción se encuentran incorporados al Registro Civil todos los datos de mortalidad en el caso de Catalunya. A posteriori a estos cinco días en ocasiones se ve como un muerto sube o baja en un día, pero esto no altera los resultados del análisis.

Por tanto, en realidad, a fecha de hoy 18-4-2020, hemos analizado todos los datos desde el 15-3-2020 hasta el 13-4-2020, 30 días.

Los datos de Catalunya

En la imagen podemos ver la comparación entre los datos oficiales de muertos por coronavirus suministrados por a Generalitat desde el inicio del estado de alarma, con la metodología estándar usada desde el inicio, los datos registrados de los registros civiles y los muertos que faltarían comparando con la hipótesis base del MoMo registrar como defunciones causadas por Covid-19.

Columna 1: Fecha.

Columna 2: Predicción base modelo Momo para ese día.

Columna 3: Datos de defunciones del Registro Civil.

Columna 4: Exceso de muertos respecto a modelo base MoMo y que atribuimos a muertes Covid-19.

Columna 5: Datos oficiales suministrados por Generalitat con metodología antigua (la que se usa desde el principio de la crisis).

Columna 5: Defunciones Covid-19 que faltarían comunicar de la comparación entre Exceso de Mortalidad del MoMo y los datos oficiales.

Como se puede observar los muertos Covid-19 que faltarían son -259. Es decir, con un análisis simplista podríamos llegar a la conclusión que la Generalitat ha añadido 259 muertos más a los positivos por Covid-19.

Correcciones a los datos en bruto

Hasta ahora hemos analizado los datos en bruto. Pero si una cosa me ha llamado la atención en las gráficas del MoMo es que los datos reales parecen estar más bien por debajo del modelo predictivo del MoMo, que por encima. Así que he decidido analizar cual es el error a largo plazo usando datos desde el 1 de enero, hasta la fecha de inicio de la crisis el 15 de marzo. He tomado la fecha de inicio del estado de alarma como fecha de inicio de la crisis porque al haber solo 12 defunciones registradas por coronavirus en esa fecha en Catalunya las muertes por Covid-19, fueran realmente 12 o 24, introducen un error minúsculo son en el total de los datos. Del 1 de enero al 15 de marzo hubo en Catalunya 14.350 muertos.

Fácilmente uno se puede bajar los datos del MoMo en bruto en momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html#datos

Del análisis de los datos de Catalunya del año 2020 hasta el 15 de marzo se puede ver que la cifra de muertos reales hasta esa fecha fue de 14.350 defunciones. En cambio, el modelo MoMo contabilizaba unas muertes previstas para ese periodo de 15.419. Es decir, las muertes reales en situación pre-Covid-19 un 6,93% inferiores a las que esperaba el modelo MoMo. No es objeto de este artículo analizar el motivo de este desfase. Pero si vamos a tener esto en cuenta a continuación.

Por tanto, si antes usábamos la hipótesis base del modelo MoMo para analizar los posibles muertos Covid-19, ahora vamos a restar este error observado del periodo. Así que pasamos a contemplar 5.403 defunciones – 6,93% (374) = 5.029 defunciones.

Algunas personas han especulado que se ha producido además un descenso de muertes “no Covid-19” que afectarían al modelo Base del MoMo debido a dos factores: accidentes de tráfico y accidentes laborales. Analicemos la influencia de estos factores y corrijamos la hipótesis base de MoMo teniéndolos en cuenta.

Accidentes de tráfico: Según el análisis actualizado los muertos por accidente de tráfico se han reducido un 50% ( www.meneame.net/story/trafico-cae-83-muertos-accidente-hacen-50 ). Según Idescat los muertos por accidente de tráfico en 2018 (no hay datos de 2019) 30 días después del accidente de tráfico anuales son 260 (momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html#nacional ) , lo que nos da 0,7123 muertos por accidentes de tráfico al día. Teniendo en cuenta una reducción del 50%, hablaríamos de 0,3562 muertos en el periodo analizado menos por día por accidentes de tráfico en Catalunya. En el total del periodo analizado, 30 días, hablaríamos de 11 muertos menos (10,68)

Accidentes mortales laborales: Según Idescat los muertos en accidente laboral ( www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=339 ) son 60 al año, por tanto 0,1643 al día. No sabemos en cuanto se han reducido estos accidentes laborales, así que vamos a suponer que han desaparecido todos. Una hipótesis poco razonable pero que es conservadora para el análisis. Nos encontraríamos en este periodo de 30 días con 5 (4,93) muertos menos que deberíamos restar al modelo base.

Así que con estas correcciones tenemos que los muertos no Covid-19 serían 5 .403-374-11-5 = 5.013.

Así tenemos con bastante seguridad que la cifra de muertos Covid-19 en Catalunya se situaría en: Defunciones totales (8.850) – Defunciones no-Covid-19 (5.013) = 3.837 muertes por Covid-19. Las muertes de las cifras oficiales con el “método estándar” hasta el 13 de abril fueron de 3.672. Así pues, nos faltarían en las cifras estándar oficiales de la Generalitat 165 muertos. Recordemos que la Generalitat añadió a sus cifras estándar 3.242 muertos, según ella, no contabilizados, el día 15 de abril (que incluirían todo el 14 y parte del 15). Cierto es que el análisis solo llega hasta el 13 de abril, pero parece evidente que cuando tenemos una cifra de 165 muertos de menos en las cifras Covid, no puede ser que en realidad falten 3.242 muertos.

Por no hablar que hablar de 7,097 victimas en un periodo en que ha habido 9.440 muertos aproximadamente (añado dos días aproximados) significa que la mortalidad no-Covid-19 hubiese bajado hasta las 2.343 defunciones, cosa que teniendo en cuenta que el modelo MoMo ya corregido nos indica 5.347 (añado un aproximado de dos días hasta el 15) parece a todas luces imposibles. Por tanto, o bien tenemos una caída de la mortalidad muy abrupta y difícilmente justificable o una metodología con el nuevo sistema de contabilización de la Generalitat que hace aguas por todos sitios.

Resumen de datos

Mi conclusión es que la Generalitat debería en estos momentos abrir una investigación para determinar si hay un error en su metodología y solucionarlo, porque es muy grave o en el presunto caso que se descartase esto, al haber tenido la mortalidad por causas no-Covid-19 una caída del 60% aproximadamente, investigar a que es debido, porque sin duda es un fenómeno que requeriría ser estudiado y, creo, único en el mundo.

Siendo claro. Nada irónico. Las cifras "incrementadas" que da la Generalitat actualmente tienen una altísima probabilidad de ser falsas. Y las que daba anteriormente parecían básicamente correctas.

@Priorat, conocido antes de 2018 como @eolosbcn