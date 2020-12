Análisis: Macross

Macross puede ser considerada una de las grandes leyendas de los años 80. No solo por su calidad argumental y técnica, en comparación con sus contemporáneos del género mecha, sino también porque constituyó un fenómeno de masas entre el público aficionado. Tal vez no con la misma fuerza que Mobile Suit Gundam (1979-1980), pero el furor causado fue algo complicado de replicar. Ni los otros pesos pesados de la época como Votoms (1983-1984) y Patlabor: The Mobile Police (1988-1989) lograron lo obtenido por esta combinación de mechas, música y amor.