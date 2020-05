Ana Rosa reflexiona acerca de la cobertura mediática de la pandemia: "Igual nos hemos equivocado"

"¿Son ciudadanos más libres que los que están en su casa y no salen cuando no deben? Son ciudadanos más egoístas, eso seguro, que luego vuelven a su casa, donde viven con otras personas," añadía la presentadora de 'El programa de Ana Rosa', arrancando una reflexión acerca de la responsabilidad de los medios de comunicación: "¿Igual hemos pecado los medios de comunicación, yo la primera, de no haber puesto las imágenes más crudas? Porque a lo mejor estos chicos no han visto a jóvenes como ellos intubados en la UCI."