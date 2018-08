Ana Rosa da más miedo que Felipe VI y siempre sale fortalecida

Perro no come carne de perro, y entre bomberos no nos pisamos la manguera. Pero lo que está ocurriendo es muy serio y no beneficia en absoluto a esta profesión. Se está poniendo en duda la credibilidad periodística de este país por el silencio de los medios ante la complicada situación que está viviendo la presentadora. Yo misma, al escribir esto, ando pensando que soy algo kamikaze. Porque... ¿Y si me da algún día por querer ser tertuliana y sacar el careto del agua donde nado con las truchas y los castores? Ni 30 euros me va a pagar.