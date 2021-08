Ana Peleteiro: “Me gritaron ‘negra de mierda, vete a tu país”

"Cuando ven a un negro con un blanco está todo bien, pero si son dos negros van a robar. En la gasolinera un señor me gritó: “¡Negra de mierda, vete a tu país!”. ¡Estoy en mi país! Da mucha rabia. Mi madre biológica es gallega. Mi padre biológico, africano, no sé de dónde. Jamás se ha puesto en contacto conmigo, lo que agradezco, porque no necesito nada más. Además, si trabajas en España y te sientes español, ¿qué importa la sangre?"