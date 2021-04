Ana Pastor llama "ultraderechita cobarde" a Vox tras el plantón de Rocío Monasterio a 'El objetivo'

Rocío Monasterio, de Vox, dio plantón a la periodista a última hora y, tal y como explicó ella misma al arrancar el programa, eso no sucedería. "Vox nos ha comunicado que no va a estar esta noche aquí. Una entrevista que había sido propuesta, aceptada, programada y anunciada, pero Vox ha decidido que Rocío Monasterio no tiene que contestar a preguntas que se había comprometido a responder", anunció la periodista a los espectadores. "¿La ultraderechita cobarde? Estos son los datos y suyas son las conclusiones", reflexionó Pastor.