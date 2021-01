"Fue ahí cuando me di cuenta que esto no era vida para mí, que yo ya lo había perdido todo. Me di cuenta ahí que en mi país está criminalizado si alguien me ayuda a poner fin a mi sufrimiento", lamentó Estrada. Ya ni siquiera la enfermedad era lo que me causaba dolor, sino que es este artículo 112 del código penal criminaliza y hace que el Estado tenga derecho sobre mi vida y decisiones", continuó."